2020-01-02T12:08:01+03:00
Общество

Русских не победить: волгоградцы обсуждают горожан, которые искупались в Волге утром 1 января

Видео в популярном паблике вызвало бурное обсуждение
Екатерина СИМОХИНА
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«Красноармейский, у вас там что, лето?», «Перепутали дни на две недели», «Уже Крещение? Вот это мы похмелялись», «Русских не победить», «Что правит ими в эту минуту?» - лишь некоторые комментарии к видео, появившемуся ночью в популярном городском паблике. На кадрах волгоградцы, которые начали Новый год с купания в Волге. Утром 1 января не каждый волгоградец находит в себе силы дойти хотя бы до праздничного стола, чтобы доесть салаты, а уж купаться в Волге могут либо пьяные, либо моржи. Здесь как раз второй случай.

«Люди трезвые, в купальниках, закаляются – настоящие молодцы», - говорят те, кого восхитили герои видео. На самом деле, в этом ничего удивительного – немало людей, которые купаются в Волге или закаляются, окатывая себя холодной водой из ведра, каждый день. И они начали утро 1 января именно с зарядки, йоги и закаливания.

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Красноармейский район Утро 1 января, самое время покупаться! Волгоград же...
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Впрочем, погода на эти новогодние праздники хоть и не летняя, но вполне весенняя, и уж если не на пляж, то на дачу и шашлыки выбираются многие волгоградцы. Самое время, пока особый противопожарный режим не ввели.

ИСТОЧНИК KP.RU

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