Достать ножи: три семейные пары весело встретили Новый Год, устроив поножовщину
Как бы усиленно нас не охраняли сотрудники полиции, криминальные сводки после новогодних праздников всегда полны таких историй. Защитить людей от самих себя, конечно, не может никто, и реки алкоголя в часы безделья заставляют наших сограждан хвататься за ножи и разные тяжелые предметы. Пьяные ссоры сразу в трех семьях волгоградцев 1 января закончились очень печально: три человека попали в больницу с ножевыми ранениями. Зарезали их не бандиты, а «вторые половинки».
В Советском районе Волгограда 21-летняя девушка ударила ножом в живот своего 39-летнего сожителя. Полицию пара не вызывала, но медики сообщили оперативникам о поступлении пациента с явно криминальным характером травмы. Девушку задержали в тот же вечер.
Еще одна молодая женщина – 35-летняя волжанка – отправила в больницу своего 38-летнего сожителя. Любимого она ударила кухонным ножом так же во время ссоры после бурного застолья. А вот в Среднеахтубинском районе первым за нож во время ссоры схватился 65-летний мужчина. Он ударил в грудь свою 50-летнюю жену.
Как сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области, все эти истории закончились тремя уголовными делами по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровья».
ИСТОЧНИК KP.RU