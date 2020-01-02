2020-01-02T10:31:19+03:00
Происшествия

Достать ножи: три семейные пары весело встретили Новый Год, устроив поножовщину

Две волгоградки порезали своих сожителей, еще одна сама пострадала от мужа-тирана
Екатерина СИМОХИНА
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Женщины хватались за нож во время ссоры.Женщины хватались за нож во время ссоры.Фото: Семен ШПАК
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Как бы усиленно нас не охраняли сотрудники полиции, криминальные сводки после новогодних праздников всегда полны таких историй. Защитить людей от самих себя, конечно, не может никто, и реки алкоголя в часы безделья заставляют наших сограждан хвататься за ножи и разные тяжелые предметы. Пьяные ссоры сразу в трех семьях волгоградцев 1 января закончились очень печально: три человека попали в больницу с ножевыми ранениями. Зарезали их не бандиты, а «вторые половинки».

В Советском районе Волгограда 21-летняя девушка ударила ножом в живот своего 39-летнего сожителя. Полицию пара не вызывала, но медики сообщили оперативникам о поступлении пациента с явно криминальным характером травмы. Девушку задержали в тот же вечер.

Еще одна молодая женщина – 35-летняя волжанка – отправила в больницу своего 38-летнего сожителя. Любимого она ударила кухонным ножом так же во время ссоры после бурного застолья. А вот в Среднеахтубинском районе первым за нож во время ссоры схватился 65-летний мужчина. Он ударил в грудь свою 50-летнюю жену.

Как сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области, все эти истории закончились тремя уголовными делами по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровья».

ИСТОЧНИК KP.RU

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