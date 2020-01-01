Под Волгоградом иномарка сбила насмерть мужа с женой

1 Янв. 2020 2020-01-01T20:16:21+03:00

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ДТП произошло около семи часов вечера в Среднеахтубинском районе 1 января. В районе поселка Госпитомник на автодороге между Краснослободском и Средней Ахтубой сбили семью. 34-летний мужчина вместе с 32-летней женой и 12-летним сыном решили перейти дорогу. Но они поленились идти 800 метров до оборудованного пешеходного перехода, а решили успеть перебежать все вместе до потока машин. Но на середине дороги их сбил «Фольксваген», за рулем которого был пенсионер. Женщина погибла на месте, мужчина скончался в «скорой» помощи. Школьник выжил. Его на «скорой» доставили в больницу.

- На место выехала следственно-оперативная группа, руководство Облгаи, работают экипажи ДПС, следователи. Известно, что водитель трезвый, - сообщили "КП-Волгоград" в ГУ МВД по Волгоградской области.

Он уверяет, что его ослепила встречная машина и он не успел среагировать на неожиданно появившихся пешеходов. Предстоит разобраться во всех обстоятельствах.

Женщина погибла на месте, мужчина умер в "скорой".Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

ИСТОЧНИК KP.RU