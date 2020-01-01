В первый день нового года губернатор навестил детей в больнице и поздоровался с Дедом Морозом
Большинство волгоградцев 1 января отходят от обильного застолья и шумного гуляния в новогоднюю ночь. Но для кого-то этот день рабочий. В том числе и для губернатора. Андрей Бочаров уже по традиции отправился в больницу. На этот раз он навестил детей в волгоградском онкоцентре. Ребята в карнавальных костюмах прочитали главе Волгоградской области стихи. Губернатор пообщался с коллективом, узнал о состоянии текущих дел в больнице.
За стаканчиком чая губернатор и глава города обсудили насущные проблемы. Фото: администрация Волгоградской области
Также побывал Андрей Бочаров и в месте главных массовых гуляний – в пойме реки Царица, где встретился с хозяином праздника – Дедом Морозом. Дедушка поделился впечатлениями от праздника. Похвалили организацию мероприятий и прохожие.
Андрей Иванович не равнодушен к животным. Фото: администрация Волгоградской области
- Праздничные гуляния в пойме - правильное решение. Мероприятия проходят в хорошем организационном формате, - поделился впечатлением губернатор. - Поздравляю всех волгоградцев с новым годом. 2020 дает нам реализовать задуманное и воплотить наши мечты.
Губернатор Андрей Бочаров пообщался с Дедом Морозом.
ИСТОЧНИК KP.RU