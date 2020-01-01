В первый день нового года губернатор навестил детей в больнице и поздоровался с Дедом Морозом

1 Янв. 2020 2020-01-01T17:05:16+03:00

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Большинство волгоградцев 1 января отходят от обильного застолья и шумного гуляния в новогоднюю ночь. Но для кого-то этот день рабочий. В том числе и для губернатора. Андрей Бочаров уже по традиции отправился в больницу. На этот раз он навестил детей в волгоградском онкоцентре. Ребята в карнавальных костюмах прочитали главе Волгоградской области стихи. Губернатор пообщался с коллективом, узнал о состоянии текущих дел в больнице.

За стаканчиком чая губернатор и глава города обсудили насущные проблемы. Фото: администрация Волгоградской области

Также побывал Андрей Бочаров и в месте главных массовых гуляний – в пойме реки Царица, где встретился с хозяином праздника – Дедом Морозом. Дедушка поделился впечатлениями от праздника. Похвалили организацию мероприятий и прохожие.

Андрей Иванович не равнодушен к животным. Фото: администрация Волгоградской области

- Праздничные гуляния в пойме - правильное решение. Мероприятия проходят в хорошем организационном формате, - поделился впечатлением губернатор. - Поздравляю всех волгоградцев с новым годом. 2020 дает нам реализовать задуманное и воплотить наши мечты.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="480" height="848" src="https://www.volgograd.kp.ru/video/embed/752897" frameborder="0"></iframe> Губернатор Андрей Бочаров пообщался с Дедом Морозом.

ИСТОЧНИК KP.RU