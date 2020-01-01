Волгоградцы проведут новогодние каникулы без снега, но с солнышком

1 Янв. 2020 2020-01-01T15:56:54+03:00

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Волгоградцы до последнего надеялись, что в Новый год пойдет хоть небольшой снежок. Но накануне днем кое-где сыпала крупа, в отдельных районах шел дождь. Город хоть и разукрасили к празднику гирляндами и сказочными фигурами, но праздничного настроения было маловато. Синоптики дают не очень радостные прогнозы и на ближайшую неделю. Днем температура воздуха будет держаться около ноля. Ночью опускаться до -5. 3 января обещают снег с дождем. А потом снова без осадков. Так что и Рождество волгоградцы будут встречать без снега с небольшим ветром.

Кстати, солнышко все-таки порадует горожан. Под данным Гидрометцентра, периодически оно будет выглядывать из-за туч.

А вот в северных районах области возможен небольшой снег. Там погода всегда более суровая. Так что за зимой лучше ехать в Нехаевский или Урюпинский районы.

ИСТОЧНИК KP.RU