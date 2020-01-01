В Волжском пьяные зрители устроили драку с Дедом Морозом

1 Янв. 2020 2020-01-01T14:22:41+03:00

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Дед Мороз один из символов нового года. Бородатого старика любят и взрослые и дети. Правда, чего нельзя сказать о жителей города Волжского. В новогоднюю ночь на главной площади города состоялось большое театрализированное-шоу. Традиционно героями стали Дед Мороз, Снегурочка, леший и прочие сказочные персонажи. Но в середине представления через ограду к артистам прорвались несколько молодых людей. Они решили потанцевать. Когда их попросили вернуться на место, один из них обиделся. Да так сильно, что решил кулаками доказать, кто прав. Бросался на всех, кто оказывался у него по пути. К нему присоединился и его товарищ.

Досталось и Деду Морозу, которого один из мужчин пытался оттаскать за бороду, но дедушка так просто не сдался. Сказочный герой позвал на помощь полицейских. Стражи порядка увели молодых людей со сцены.

В Волжском устроили драку с Дедом Морозом.Источник: https://t.me/Lshot/15393

- В отношении 22-летнего жителя Быковского район и 35-летнего жителя Николаевского района суд назначил сутки ареста за мелкое хулиганство, - сообщили "КП-Волгоград" в ГУ МВД по Волгоградской области.

ИСТОЧНИК KP.RU