Восемь волгоградцев отравились угарным газом 31 декабря

1 Янв. 2020 2020-01-01T13:01:10+03:00

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Сначала ЧП случилось в Дзержинском районе. На улицу Ессентукскую в Дзержинском районе вызвали скорую помощь. Плохо себя почувствовала вся семья - пять человек. Врачи поставили диагноз: отравление угарным газом. Всех доставили в больницу №25, в том числе и восьмилетнюю девочку.

Как сообщили «КП-Волгоград» в облздраве, жизни взрослых и ребенка сейчас ничего не угрожает. Их состояние стабильное.

Возможно, они даже успеют домой до начала рабочей недели. Правда, главе семейству предстоит отремонтировать газовую колонку, из-за неисправности которой и случилось ЧП.

Еще трех человек доставили врачам токсикологам из Красноармейского района. Диагноз тот же – отравление угарным газом. Скорее всего, причина в плохой работе вентиляционного оборудования.

Газовики напоминают волгоградцам о необходимости своевременной проверки газовых и вентиляционных систем. Посоветуйте сделать это и соседям. Ведь иногда причиной ЧП может стать не ваша квартира, а квартира тех, кто живет под вами.

ИСТОЧНИК KP.RU