Восемь волгоградцев отравились угарным газом 31 декабря
Сначала ЧП случилось в Дзержинском районе. На улицу Ессентукскую в Дзержинском районе вызвали скорую помощь. Плохо себя почувствовала вся семья - пять человек. Врачи поставили диагноз: отравление угарным газом. Всех доставили в больницу №25, в том числе и восьмилетнюю девочку.
Как сообщили «КП-Волгоград» в облздраве, жизни взрослых и ребенка сейчас ничего не угрожает. Их состояние стабильное.
Возможно, они даже успеют домой до начала рабочей недели. Правда, главе семейству предстоит отремонтировать газовую колонку, из-за неисправности которой и случилось ЧП.
Еще трех человек доставили врачам токсикологам из Красноармейского района. Диагноз тот же – отравление угарным газом. Скорее всего, причина в плохой работе вентиляционного оборудования.
Газовики напоминают волгоградцам о необходимости своевременной проверки газовых и вентиляционных систем. Посоветуйте сделать это и соседям. Ведь иногда причиной ЧП может стать не ваша квартира, а квартира тех, кто живет под вами.
ИСТОЧНИК KP.RU