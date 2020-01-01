Полторы тысячи полицейских и пятьдесят военных патрулей следят за порядком в Волгоградской области
Те, кто выходил на улицу отмечать праздники, заметили, что в городе на улицах много полицейских. Они дежурили у елок, ездили по улицам. Но к пьяным и слегка шумным волгоградцам относились спокойно. Да и сами горожане поздравляли стражей порядка с новым годом и сочувствовали дежурству в праздничный день.
Всего в этот день города и села волгоградской области патрулировали полторы тысячи полицейских, казаки, дружинники, росгвардейцы, курсанты МВД. Обошлось без происшествий.
Кстати, военные городки и подразделения Минобороны охраняли около 50 патрулей военной полиции ЮВО. Также несли они службу совместно с полицейскими на железнодорожном вокзале и в аэропорту.
Усиленный режим работы будет у полицейских все новогодние дни, ведь только в городе запланированы более 140 массовых мероприятий. И там необходимы особые меры безопасности.
ИСТОЧНИК KP.RU