Три машины оказались в кювете накануне Нового года

1 Янв. 2020 2020-01-01T11:23:36+03:00

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Авария во Фроловском районе произошла около часу дня на проселочной дороге Фролово-Верхние Липки. 26-летний парень на «семерке» не справился с управлением, выехал на встречную полосу и съехал в кювет. Хорошо, что в это время никого из автомобилистов на дороге не было. Иначе последствия были бы серьезней. Водитель с травмой головы попал в больницу на «скорой».

В Камышинском районе на саратовской трассе 55-летний водитель на «Датсуне» мчался в сторону Волгограда. Он слишком близко прижался к соседнему автомобилю «Рено Сандеро»– не выдержал боковой интервал. Произошло столкновение. Обе машины улетели в кювет. Правда, «Рено» к тому же еще перевернулось. Но иномарки оказались крепкими, да и скорость на этом участке была не очень высокой. Пострадал только водитель «Сандеро».

- Приехавшие медики оказали мужчине первую помощь, от предложенной госпитализации он отказался, - сообщили "КП-Волгоград" в ГУ МВД по Волгоградской области.

ИСТОЧНИК KP.RU