Маленьких волгоградцев приглашают в новогоднюю сказку в пойму реки Царицы
Волгоградцы весело и радостно встретили 2020 год. Многие 1 января хотели бы поваляться в кровати и доесть салаты. Но расслабиться не дают дети, которые хотят волшебства. И его готовы подарить во время детской праздничной шоу-программы. В пойме реки Царицы 1 января в 14-30 начнется сказка «Волшебник новогоднего города». Маленькие волгоградцы совершат путешествие вместе с Железным Дровосеком, Страшилой, Трусливым Львом и вместе будут бороться против злодея Мор-Оза. В итоге спасут главного героя праздника Мышонка.
Ребятам предложат поучаствовать в конкурсах, аттракционах, поводить хороводы, попеть песни. Самые активные получат подарки.
Шоу-программа для детей состоится также со 2 по 5 января и с 7 по 8 января с 12-00 по 14-00. Организаторы ждут детей и их родителей на веселый праздник.
ИСТОЧНИК KP.RU