За час нового года водитель автобуса устроил аварию в центре Волгограда

1 Янв. 2020 2020-01-01T09:27:32+03:00

Изменить размер текста: A A

Больницей закончилась поездка для 21-летней пассажирки. Девушка за час до нового года вызвала такси и хотела добраться до своих друзей. Но планы поменялись по вине водителя автобуса «Лиаз», который ехал по маршруту. Поднимался по Комсомольской в сторону моста. Водитель выехал на «красный» на перекрестке с проспектом Ленина. Таксист нажал на тормоз, но избежать столкновения не удалось. «Рено Логан» врезался в автобус. В ДТП пострадала пассажирка легковушки. Ее на «скорой» отвезли в больницу. Из-за аварии движение по проспекту на время сократилось до одной полосы.

- Сейчас сотрудники ГИБДД разбираются во всех обстоятельствах аварии в Центральном районе, - сообщили «КП-Волгоград» в ГУ МВД по Волгоградской области.

Водителей просят быть внимательными на дороге. Не садиться за руль после выпитого ночью алкоголя.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.volgograd.kp.ru/video/embed/752854" frameborder="0"></iframe> Водитель автобуса в новогоднюю ночь устроил аварию в центре Волгограда.

ИСТОЧНИК KP.RU