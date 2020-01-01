2020-01-01T09:27:32+03:00
Происшествия

За час нового года водитель автобуса устроил аварию в центре Волгограда

Пострадала пассажирка такси
Екатерина МАЛИНИНА
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Девушку отвезли на "скорой" в больницу.Девушку отвезли на "скорой" в больницу.Фото: Геннадий БИСЕНОВ
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Больницей закончилась поездка для 21-летней пассажирки. Девушка за час до нового года вызвала такси и хотела добраться до своих друзей. Но планы поменялись по вине водителя автобуса «Лиаз», который ехал по маршруту. Поднимался по Комсомольской в сторону моста. Водитель выехал на «красный» на перекрестке с проспектом Ленина. Таксист нажал на тормоз, но избежать столкновения не удалось. «Рено Логан» врезался в автобус. В ДТП пострадала пассажирка легковушки. Ее на «скорой» отвезли в больницу. Из-за аварии движение по проспекту на время сократилось до одной полосы.

- Сейчас сотрудники ГИБДД разбираются во всех обстоятельствах аварии в Центральном районе, - сообщили «КП-Волгоград» в ГУ МВД по Волгоградской области.

Водителей просят быть внимательными на дороге. Не садиться за руль после выпитого ночью алкоголя.

Водитель автобуса в новогоднюю ночь устроил аварию в центре Волгограда.

ИСТОЧНИК KP.RU

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