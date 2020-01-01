За час нового года водитель автобуса устроил аварию в центре Волгограда
Больницей закончилась поездка для 21-летней пассажирки. Девушка за час до нового года вызвала такси и хотела добраться до своих друзей. Но планы поменялись по вине водителя автобуса «Лиаз», который ехал по маршруту. Поднимался по Комсомольской в сторону моста. Водитель выехал на «красный» на перекрестке с проспектом Ленина. Таксист нажал на тормоз, но избежать столкновения не удалось. «Рено Логан» врезался в автобус. В ДТП пострадала пассажирка легковушки. Ее на «скорой» отвезли в больницу. Из-за аварии движение по проспекту на время сократилось до одной полосы.
- Сейчас сотрудники ГИБДД разбираются во всех обстоятельствах аварии в Центральном районе, - сообщили «КП-Волгоград» в ГУ МВД по Волгоградской области.
Водителей просят быть внимательными на дороге. Не садиться за руль после выпитого ночью алкоголя.
Водитель автобуса в новогоднюю ночь устроил аварию в центре Волгограда.
ИСТОЧНИК KP.RU