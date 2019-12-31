В Волгограде маршрутчики подняли цены на проезд в новогодние праздники

СЕГОДНЯ 19:11 2019-12-31T19:11:33+03:00

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В Волгограде, что ни Новый год, то сюрприз. В 2020-м, например, нас ждут не только новые цены на коммуналку, но и новые тарифы на проезд. По крайней мере, в новогодние праздники маршрутчики уже будут работать по «новым новогодним» тарифам. «Ну а что, таксистам можно повышать стоимость проезда в праздничные дни, а мы чем хуже?», - подумали водители маршрутных такси и подняли расценки.

«Проезд 31 декабря, 1 и 2 января - 25 рублей», - гласит объявление, которое волгоградцы сфотографировали в салоне одной из маршруток.

На самом деле, такое «временное повышение» волгоградские перевозчики практикуют уже не первый год. Впрочем, не удивительно, работать в праздники водители соглашаются только за двойную цену. К счастью, новые тарифы держатся только первые дни Нового года, а после опускаются до прежних значений.

ИСТОЧНИК KP.RU