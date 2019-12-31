Музей «Старая сарепта» зовет волгоградцев на новогодний марафон

СЕГОДНЯ 17:11 2019-12-31T17:11:45+03:00

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Каждое учреждение культуры всегда готовит к новогодним праздникам нечто особенное. Музей-заповедник «Старая Сарепта» в Волгограде тоже решил поэкспериментировать и подготовил не просто программу, а целый новогодний марафон. Для гостей подготовили Квесты, экскурсии, мастер-классы, театр теней и органный концерт.

Стартует этот марафон 2 января, а завершится аж в канун Рождества.

Как уточняют «КП-Волгоград» в комитете культуры Волгоградской области, для самых юных гостей подготовили путешествие в «Волшебную страну» — дети побывают в разных континентах и странах, узнают о новогодних и рождественских традициях и обычаях. Непременно состоится встреча с Дедом Морозом, Бабой Ягой и Снегурочкой. Также для малышей подготовили и целую серию мастер-классов по изготовлению новогодних сувениров.

Любителей музыки точно порадует на органный концерт, а тех, кому не чужды тайны и мистика, - экскурсии в подземелья Старой Сарепты.

- 6 января программа будет посвящена Рождеству: запланированы детский час «Святой вечер-вечерок», «Рождественская прогулка» и многое другое, - говорят организаторы.

ИСТОЧНИК KP.RU