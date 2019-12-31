2019-12-31T15:38:21+03:00
Общество

Волгоградцев приглашают на новогоднюю экскурсию в Астрахань на поезде

Туристическую поездку 43 января 2020-го организует АО "Волгоградтранспригород"
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Вас отвезут на поезде туда и обратно, так что от вас потребуется только желание и хорошее настроение.Вас отвезут на поезде туда и обратно, так что от вас потребуется только желание и хорошее настроение.Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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Если вы еще не определились с планами на новогодние праздники, то у волгоградцев есть отличная возможность «смотаться» на экскурсию в Астрахань и обратно на поезде. Такую туристическую поездку 4 января организует АО "Волгоградтранспригород".

- Участников поездки ожидает автобусная экскурсия по городу с посещением Астраханского Кремля и набережной, - рассказывают в пресс-службе Приволжской железной дороги.

От вас - сутки свободного времени и желание. Заинтересовались? Тогда записывайте:

«Со станции Волгоград-1 поезд № 41 отправится 4 января в 17:14 и прибудет в Астрахань в 23:05. В обратный путь из Астрахани туристы отправятся 5 января на поезде № 42 в 17:00 и вернутся в Волгоград в 23:05».

Стоимость экскурсионного тура для взрослых пассажиров составляет 3600 рублей, для школьников и студентов – 2800 рублей. В стоимость тура входят билеты на пригородный поезд, ночевка в астраханской гостинице, экскурсионная программа, услуги гида и обед в Астрахани.

Но учтите количество мест ограничено, так что лучше записывайтесь заранее.

Запись по телефону : +7-987-657-64-74.

Более подробную информацию можно узнать на сайте АО "Волгоградтранспригород": www.volgagradtransprigorod.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU

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