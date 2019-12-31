В Волгограде под суд пойдет банда, заработавшая на липовых ДТП 22 миллиона рублей

СЕГОДНЯ 14:17 2019-12-31T15:23:41+03:00

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Несколько месяцев следователи Главного следственного управления ГУ МВД России по Волгоградской области вместе с коллегами из регионального УФСБ распутывали преступную схему, по которой бандиты наживались в Волгограде на ОСАГО. В ОПГ были задействованы 10 человек.

- С начала июля 2015 года по конец сентября 2016 года, мошенники инсценировали аварии в Волгограде и области, а также в Москве и Московской области. Потом, находясь в иерархической подчиненности, подавали заявления в страховые компании на возмещение понесенных в авариях убытков. Страховщики, ничего не подозревая, перечисляли положенные выплаты преступникам на расчетный счет. Всего, по такой схеме было похищено более 22 миллионов рублей, - рассказывают «КП-Волгоград» в ГУ МВД по региону.

Следователи вместе с коллегами из УЭБ и ПК, допросили более 50 свидетелей; провели ряд судебных экспертиз; пересмотрели огромное множество предметов, документов и технических устройств связи, изъятых в ходе оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий. Перечитали всю конспиративную переписку, изучили данные о движении денег по счетам учреждений и платежных систем.

- В итоге собрали, доказали и предъявили обвинение в совершении 79 эпизодов мошенничества в сфере страховых выплат, 3 эпизодах совершения преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 179 УК РФ, а также ч. 2 ст. 330 УК РФ. В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением находится на рассмотрении в Центральном суде города Волгограда, - уточняют в пресс-службе регионального Главка.

ИСТОЧНИК KP.RU