Врачи посоветовали волгоградцам не «налегать» в новогоднюю ночь на консервы

СЕГОДНЯ 13:50 2019-12-31T13:50:46+03:00

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Какая новогодняя ночь без любимых угощений? Привыкли люди, чтобы праздничный стол ломился от яств. А потом после нового года начинается поток пациентов в больницу с обострением язвенной, желчнокаменной болезни, иногда может развиться серьезный панкреатит, особенно у тех, кто соблюдал определенную диету, а потом резко дал серьезную нагрузку на желудочно-кишечный тракт и на поджелудочную железу.

Как избежать таких ситуаций, рассказали гастроэнтерологи ГУЗ ГКБСМП № 25 Волгограда.

- Чтобы защитить себя от пищевых расстройств и отравлений не готовьте салаты впрок и заправляйте их прямо перед подачей на стол. Заправленные майонезом салаты быстро портятся, поэтому их лучше съедать в течение 2-х часов. А в холодильнике можно хранить лишь нарезанные для них ингредиенты – и то не более 12 часов.

Будьте осторожны с покупными салатами - мы никогда не знаем наверняка, когда их приготовили, сколько они уже стоят на витрине и насколько свежие в них ингредиенты. Но самыми опасными могут стать консервы. Их нельзя хранить в открытой металлической банке, а следует переложить в стеклянную посуду. Еще лучше – съесть сразу, - рекомендуют специалисты гастроэнтерологического отделения больницы №25.

ИСТОЧНИК KP.RU