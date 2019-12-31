Полиция Волгограда перешла на усиленный режим охраны и досмотра на новогодние праздники

СЕГОДНЯ 11:45 2019-12-31T11:45:36+03:00

К охране порядка будут задействованы и курсанты, и чоповцы и гвардейцы. Фото: Андрей МИРЕЙКО

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Для полицейских новогодние праздники - время напряженное. Пока остальные горожане будут отдыхать, правоохранители наоборот - работать в усиленном режиме. Чтобы обезопасить волгоградцев, которые придут на праздничные гуляния, территории проведения мероприятий везде будут огорожены металлодетекторами к ним будут максимально приближены маршруты патрулирования патрульно-постовой и дорожно-патрульных служб полиции, а также будут выставлены дополнительные наряды на площадях и в парках. Движение транспорта в этих местах будет ограничено.

- На обеспечение правопорядка в новогодние каникулы будет задействованы личный состав волгоградской полиции, курсанты Волгоградской академии МВД России, члены добровольных народных и казачьих дружин, а также военнослужащие внутренних войск МВД России и сотрудники частных охранных предприятий, - уточняют в региональном Главке.

Инспекторы ДПС в эти дни также будут тщательнее досматривать транзитный транспорт, следующий через Волгоградскую область. Но особое внимание обещают уделить проверке водителей на трезвость и машин на наличие детских кресел при перевозке малышей. Родителям в ГУ МВД по региону также напоминают, что детям можно находиться на улице без сопровождения взрослых только до 22.00.

- Информацию о подозрительных лицах, брошенном автотранспорте, оставленных без присмотра вещах следует незамедлительно сообщать по телефону Дежурной части ГУ МВД России по Волгоградской области 30-43-45, телефону доверия 30-44-44 или 02, - обращаются к волгоградцам с просьбой в региональной полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU