2019-12-31T11:31:05+03:00
Общество

В Волгограде отменили два авиарейса на Москву в Новый год

Не полетит "Аэрофлот" в столицу ни 31 декабря, ни 1 января
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Видимо, желающих лететь в столицу в новогоднюю ночь оказалось мало.Видимо, желающих лететь в столицу в новогоднюю ночь оказалось мало.Фото: Екатерина СИМОХИНА
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Если перед Новым годом билеты хоть на поезд, хоть на автобус, хоть на самолет купить было проблематично из-за большого спроса, то ехать куда-то непосредственно в новогоднюю ночь, мало кто хочет. Поэтому, видимо, авиакомпания «Аэрофлот» и отменила два рейса из Волгограда: один должен был лететь вечером 31 декабря в 22.20, другой ночью 1 января - в 02.05. Оба самолета должны были улететь из волгоградского «Гумрака» в столичный аэропорт «Шереметьево». А вот из Москвы в город-герой эти самолеты прилетят по расписанию.

Напомним, в 2020-м году волгоградский аэропорт намерен расширить свою географию полетов. Уже с 8 января из Волгограда можно будет без пересадок долететь до столицы Южного Урала - Челябинска, а с 13 января стартуют прямые перелеты Волгоград-Уфа. Самолеты будут летать в Башкортостан три раза в неделю - по понедельникам, средам и субботам.

ИСТОЧНИК KP.RU

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