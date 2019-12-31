2019-12-31T10:51:39+03:00
Происшествия

Попарился: волгоградец лишился денег после бани с незнакомками

Мужчина так напился, что даже не помнит, кто его обворовал
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Пока одни нарезают салаты и пекут пироги на праздничный стол, кое-кто уже начал отмечать наступление Нового года. Да так, что в последний день уходящего проводит в полиции и без денег. Например, 42-летний волгогралец так накануне «порезвился» с девочками в бане, что остался без средств к существованию.

Как рассказали «КП-Волгоград» в правоохранительных органах региона, утром 30 декабря в полицию Красноармейского района Волгограда пришел водитель ООО «Газпром». Мужчина (к слову, сам из Светлоярского района и проживает там) пожаловался, что его ограбили. Вот только на вопрос «Кто?» ответить затруднился. Все, что он помнит после «пьяного вечера» - что познакомился с двумя девушками, с которыми он отправился в «Красную баню», расположенную на улице Олимпийская 15. Там он в компании барышень продолжил выпивать, а утром не обнаружил в жилетке 10 тысяч рублей.

Описать преступниц он тоже не смог - помнит девиц слабо, так как находился в состоянии сильного алкогольного опьянения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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