2019-12-31T10:34:23+03:00
Происшествия

На трассе под Волгоградом водитель «ГАЗели» спровоцировал ДТП и сбежал

На плохо освещенной дороге волгоградец оставил грузовик без габаритов, и в него врезалась иномарка
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Печально, когда водители не думают ни о собственной безопасности, ни о других. Вчера, 30 декабря из-за нерадивого водителя «ГАЗели» чуть не погибли люди - он стал виновником крупного ДТП.

43-летний мужчина на «Мазда 6» ехал по Светлоярскому району со стороны города Сальск в сторону Волгограда. Дело было утром, на дороге туман и поэтому водитель иномарки лишь в последний момент увидел грузовик, припаркованный на обочине дороги. «ГАЗель» стояла без габаритов и предупреждающих аварийных знаков. Уходя от столкновения, водитель «Мазды» вывернул руль, но все равно боком зацепил грузовик, от чего машину отбросило на встречную полосу. На беду в обратном направлении в этот же момент ехала «Газель Некст», в которую «Мазда» и влетела почти лоб в лоб.

- Водитель и 39-летняя пассажирка «Мазды» получили травмы. Их госпитализировали. Водитель «Газель Некст» также с травмами попал на больничную койку. А вот виновник случившегося - водитель «ГАЗели» сбежал с места ДТП. Его разыскивают, - сообщают «КП-Волгоград» в ГУ МВД по региону.

ИСТОЧНИК KP.RU

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