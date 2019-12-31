Под Волгоградом 17-летний водитель без прав чуть не убил в ДТП своего друга-одногодку

СЕГОДНЯ 09:56 2019-12-31T09:56:33+03:00

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Два 17-летних парня из города Михайловки Волгоградской области так «покатались» накануне Нового года, что один теперь в больнице, а второй в полиции. По собственной беспечности юноши попали в ДТП.

- Случилось это в районе улицы Ленинская станицы Етеревской. 17-летний молодой человек, не имеющий водительских прав, сел за руль «десятки» и поехал в сторону реки Медведица. В какой-то момент он не справился с управлением, совершил выезд на левую обочину, и машина улетела в кювет. 17-летний получил различные травмы и его увезли в больницу, - сообщают «КП-Волгоград» в ГУ МВД по региону.

А в Краснооктябрьском районе тройное ДТП спровоцировал 44-летний пьяный водитель «Кио Рио». Двигаясь по улице Штеменко он не справился с управлением и выехал на встречную полосу движения, где врезался в «ВАЗ-2114». «Четырнадцатую» отбросило на припаркованную «Киа Карнавал», а «Рио» на скорости полетела дальше в «Шкоду Фабиа», которая в этот момент ехала по встречной полосе.

- В результате ДТП 65-летняя женщину-водителя «Шкоды» увезли в больницу, - уточняют в региональном Главке.

ИСТОЧНИК KP.RU