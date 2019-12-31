На волгоградской трассе в ДТП погиб молодой водитель

СЕГОДНЯ 09:22 2019-12-31T09:22:00+03:00

А под Камышином водитель ассенизаторской машины устроил аварию с двумя пострадавшими

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Для кого-то 2019-й год заканчивается печальными новостями - 30 января трассе Жирновск-Камышин-Петров-Вал-Лебяжье» погиб 21-летний водитель. причем погиб парень по собственной беспечности.

Смертельная авария произошла примерно в 05.40 утра в Камышинском районе. Молодой человек мчался на своем «ВАЗ-2112» в сторону села Лебяжье. Дорога в такое раннее утро еще плохо просматривается из темноты, неопытный водитель в какой-то момент не справился с управлением и машины улетела в кювет.

- Водитель от полученных травм скончался на месте до прибытия скорой помощи, - констатируют в ГУ МВД по региону.

В тот же день в том же Камышинском районе произошло еще одно крепное ДТП. К счастью, без погибших, но с пострадавшими. Спровоцировал аварию 42-летний водитель ассенизаторской машины «ГАЗ-САЗ 39014-12». Это он, выезжая с газовой заправки, не предоставил преимущество «десятке».

- Водитель легковушки, пытаясь избежать столкновения, выехал на правую обочину и врезался в столб. Пострадали два человека: водитель «ВАЗа» получил травму головы, но от госпитализации отказался, и его 49-летняя пассажирка (также получила травму головы), - уточняют «КП-Волгоград» в региональном Главке.

ИСТОЧНИК KP.RU