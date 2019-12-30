2019-12-30T21:40:08+03:00
Общество

В Астрахани разгорелся скандал вокруг памятника Ивану Грозному

Общественники Татарстана требуют не увековечивать «демона»
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Все началось с опроса, который появился на сайте администрации Астрахани. В мэрии решили поинтересоваться у горожан, как они оценивают роль Ивана Грозного в истории России, и одобряют ли установку ему памятника в Астрахани. Инициировал установку такого памятника московский миллионер-бизнесмен. Причем задумка была сделать на территории города целый культурно-исторический комплекс, посвященный присоединению Астраханского ханства к России, а памятник Грозному - как основателю русской Астрахани. Но тут разгорелся нешуточный скандал.

Первыми «против» выступили мусульмане Астраханской области. затем к ним присоединились и общественники Татарстана. Они даже направили гневную петицию на имя главы региона Игоря Бабушкина с просьбой недопустить установку такого памятника.

«Для многомиллионного татарского народа Астрахань - важнейший очаг формирования нации, центр его истории и культуры. При этом фигура Ивана Грозного всегда была и останется для многих народов нашей страны зловещим символом геноцида, бесправия, деспотии, политики конфессиональной нетерпимости и насилия, - говорится в обращении татар к губернатору Астраханской области. - Такая инициатива противопоставляет историческую память разных народов, нарушает межнациональный мир».

Голосование на сайте администрации Астрахани продлится до 20 января 2020 года. И чем дальше, тем серьезнее накал страстей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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