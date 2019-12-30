2019-12-30T21:11:55+03:00
Общество

Астрахань вновь задыхается от едкого запаха газа

Астраханцы массово жалуются на вонь, а эксперты никак не могут найти источник выбросов
Наталья ГЛАЗУНОВА
Поделиться:
Фото ГУ МЧС по Астраханской области.Фото ГУ МЧС по Астраханской области.
Изменить размер текста:

Уже месяц жители Астрахани живут, как в газовой камере: воздух то и дело наполняется едким удушливым запахом. Первая такая «атака» произошла в ночь с 10 на 11 декабря - на телефон «112» поступило несколько тысяч звонков с жалобами. Тогда результаты проверки показали - виновник ООО «Газпром добыча Астрахань». На предприятии свои вину признали и отчитались губернатору региона о том, что будут тщательнее следить за выбросами и даже выделили подвижную эколабораторию, чтобы круглосуточно вместе с МЧС следить за состоянием воздуха. Но 30 декабря ситуация повторилась. Над Астраханью вновь повис едкий запах газа.

- С 6 утра до полудня 30 декабря на «112» поступило 361 жалоба: 329 - из Астрахани, 25 - из Приволжского района, 6 - из Наримановского и 1 из Красноярского района, - сообщают в ГУ МЧС по региону.

Эксперты с приборами опять отправились по городу делать замеры. И опять все разводят руками.

- Аварийно-восстановительные бригады Астраханьгазсервис осуществляли выезд по адресам заявителей для выявления нарушений целостности газопровода. Утечки газа не было выявлено. Как еще один из возможных источников загрязнения воздуха в Астрахани были названы газозаправочные станции, на которых возможна утечка. На совещании штаба принято решение проработать этот вопрос с прокуратурой и в ближайшее время приступить к проверке АГЗС, - сообщают в пресс-службе Астраханской обладминистрации.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Астрахани разгорелся скандал вокруг памятника Ивану Грозному
Астрахань вновь задыхается от едкого запаха газа
Владимир Путин прислал юной волгоградке «русского мишку» под елку
В новогоднюю ночь каждый волгоградец в среднем выпивает полтора бокала шампанского
В Волгограде будет две Академии «Ротора»
В Волгограде спасатели перешли в режим «повышенной готовности»
В Астрахани число убитых рецидивистом увеличилось до девяти
Минус два: из «Ротора» ушел защитник Иван Хомуха
С 1 января 2020 волгоградские электрички изменят расписание
В Волгограде выбрали лучшие новогодние витрины и наградили бизнесменов
В Волгограде криминальный авторитет Брудный не смог смягчить приговор
Музей «Сталинградская битва» назвали самым интересным сооружением советской эпохи
В Астрахани капитан полиции случайно спас тонущего рыбака
В Волжском двое мужчин подрались из-за елки
Театр кукол и ТЮЗ получили новые автобусы
Январь 2020 в Волгограде будет теплее обычного