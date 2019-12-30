Астрахань вновь задыхается от едкого запаха газа

СЕГОДНЯ 21:11 2019-12-30T21:11:55+03:00

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Уже месяц жители Астрахани живут, как в газовой камере: воздух то и дело наполняется едким удушливым запахом. Первая такая «атака» произошла в ночь с 10 на 11 декабря - на телефон «112» поступило несколько тысяч звонков с жалобами. Тогда результаты проверки показали - виновник ООО «Газпром добыча Астрахань». На предприятии свои вину признали и отчитались губернатору региона о том, что будут тщательнее следить за выбросами и даже выделили подвижную эколабораторию, чтобы круглосуточно вместе с МЧС следить за состоянием воздуха. Но 30 декабря ситуация повторилась. Над Астраханью вновь повис едкий запах газа.

- С 6 утра до полудня 30 декабря на «112» поступило 361 жалоба: 329 - из Астрахани, 25 - из Приволжского района, 6 - из Наримановского и 1 из Красноярского района, - сообщают в ГУ МЧС по региону.

Эксперты с приборами опять отправились по городу делать замеры. И опять все разводят руками.

- Аварийно-восстановительные бригады Астраханьгазсервис осуществляли выезд по адресам заявителей для выявления нарушений целостности газопровода. Утечки газа не было выявлено. Как еще один из возможных источников загрязнения воздуха в Астрахани были названы газозаправочные станции, на которых возможна утечка. На совещании штаба принято решение проработать этот вопрос с прокуратурой и в ближайшее время приступить к проверке АГЗС, - сообщают в пресс-службе Астраханской обладминистрации.

ИСТОЧНИК KP.RU