Владимир Путин прислал юной волгоградке «русского мишку» под елку

СЕГОДНЯ 20:51 2019-12-30T20:51:32+03:00

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Говорят, под Новый год все мечты сбываются. Возможно, конечно, не у всех и не все, но вот в пятилетней волгоградки Даши Соколовой мечта осуществилась. Она получила заветную игрушку, причем не от Деда Мороза, а от Президента РФ Владимира Путина.

Девочка Даша имеет серьезное заболевание и большую часть своего времени проводит дома. Как то по телевизору она увидела рекламу чудо-игрушки «Русский мишка», который умеет шевелить носом, рычать и даже разговаривать. И так девочке понравился этот медвежонок, что она накануне Нового года написала письмо с пожеланием, только отправила его не в резиденцию мороза, а в Кремль (если точнее - то оставила с мамой заявку на президентском сайте). И, о чудо - просьба волгоградской малышки дошла до адресата.

Как подтвердили «КП-Волгоград» в мэрии, сегодня, 30 декабря, заветную игрушку девочке передал от президента глава Центрального района Волгограда Юрий Кокин.

И все-таки чудеса случаются!

ИСТОЧНИК KP.RU