В новогоднюю ночь каждый волгоградец в среднем выпивает полтора бокала шампанского

СЕГОДНЯ 20:30 2019-12-30T20:30:23+03:00

Волгоградцы любят шампанское круглый год, а не только в новогодние праздники. Фото: Мария ЛЕНЦ

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Безусловно, самым новогодним напитком считается шампанское. Ну как же без этого - хлопок, брызги и громкое с «Новым годом!» под бой курантов. Но, оказывается, не во всех регионах России одинаково любят этот шипучий напиток. Например, для волгоградцев шампанское давно стало аттрибутом любого праздника, а не только Нового года. Такие выводы сделали эксперты «РИА-рейтинг», которые проанализировали где и сколько употребляют игристого вина. Так вот, Волгоград в этом рейтинге на 68-м месте из 85-ти регионов.

По подсчетам экспертов, каждый волгоградец в среднем выпивает за новогоднюю ночь 1,4 бокала шампанского (показатель потребления приведен в объеме бокалов -150 мл). Для сравнения, в Ненецком автономном округе в новогодние праздники каждый взрослый выпивает примерно 4,3 бокала, в Севастополе - 3,5, в Москве - 3,1 бокала.

Для подсчетов брали статистику Росстата: потребление в новогодние праздники (декабрь и январь) рассчитывалось как разница между продажей шампанского в двух новогодних месяцах и типовой среднемесячной (в феврале-ноябре) продажей шампанского в регионе. При этом учитывали только взрослое население.

Еще один интересный вывод: Волгоградская область попала в ТОП-5 регионов, где шампанское пьют равномерно в течение года. Говорят, это обусловлено хорошо развитым местным виноделием и большим потоком туристов.

ИСТОЧНИК KP.RU