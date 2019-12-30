2019-12-30T19:52:50+03:00
Спорт

В Волгограде будет две Академии «Ротора»

Спортшколе футбольного клуба сине-голубых присвоили новый статус
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Фото СК "Ротор"Фото СК "Ротор"
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Волгоград опять отличился - в 2020-м году в нашем городе будет две Академии «Ротора», причем независимые друг от друга. Спросите как так получилось? Очень просто. Есть Академия «Ротор», которой курирует президент Федерации футбола области Рохус Шох, а теперь появилась еще одна - академия при СК «Ротор».

- В Москве на заседании Комиссии при Президенте РФС по присвоению статусов, спортивной школе «Ротор» присвоен статус «Футбольной академии». Помимо спортшколы сине-голубых статус «Футбольной академии» был присвоен школам казанского «Рубина», тульского «Арсенала» и «Оренбурга», - сообщили в пресс-службе волгоградского футбольного клуба.

Отметим, что в структуре академии занимаются дети в десяти возрастных группах. Постоянно ведётся работа по поиску и отбору наиболее одаренных и талантливых ребят в нашем регионе и подготовка юных футболистов к большой спортивной жизни.

- Если у вас возникают вопросы, то вы смело можете задать их по телефону 26-77-13 или написав письмо по электронной почте shkola@rotor-vlg.com, - напоминают в СК «Ротор».

ИСТОЧНИК KP.RU

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