В Волгограде спасатели перешли в режим «повышенной готовности»

СЕГОДНЯ 18:44 2019-12-30T18:44:44+03:00

Спасатели работают в праздники в усиленном режиме. Фото: ГУ МЧС по Волгоградской области

В местах массовых гуляний на новогодние праздники будут дежурить более 1800 сотрудников МЧС

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Для кого-то новогодние праздники - время отдыха и веселья, а для кого-то - напряженные дни, требующие особой концентрации внимания и сил. В числе последних - сотрудники регионального ГУ МЧС. Уже сегодня все силы и средства областного спасательного ведомства переведены в режим «повышенная готовность».

Накануне спасатели отработали алгоритм действий по развертыванию подвижного пункта управления в случае угрозы или возникновения ЧС. Проверили возможности мобильного узла связи по передаче оперативных данных и готовность беспилотных авиационных систем. И распределили дежурства.

- На особом контроле находятся места с проведением массовых мероприятий. Здесь будут дежурить свыше 1800 человек личного состава, включая сотрудников МЧС, подразделений государственной противопожарной службы, ВДПО и других структур, - уточняют «КП-Волгоград» в региональном ведомстве.

Но все же обращаются к волгоградцам с огромной просьбой: соблюдайте элементарные требования пожарной безопасности, берегите себя и своих близких!

ИСТОЧНИК KP.RU