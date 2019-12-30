В Астрахани число убитых рецидивистом увеличилось до девяти

СЕГОДНЯ 18:29 2019-12-30T18:29:29+03:00

Астраханец убивал и сжигал целые семьи, сегодня он в колонии на пожизненном заключении. Фото: Иван ВИСЛОВ

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Астраханец Артур Шаяхметов - серийный убийца. Он уже отбывает пожизненный срок за убийство семьи предпринимателя (в том числе двух несовершеннолетних детей), но в этом году всплыли новые факты его страшной биографии. Оказалось, что первое убийство он совершил еще в 20 лет - зарезал и сжег целую семью.

Как установили следователи первого отдела по расследованию особо важных дел СУ СК России по Астраханской области, 20 декабря 2002 года тогда еще 20-летний Артур пришел на разборки к своему знакомому в один из домов по улице Писарева Кировского района Астрахани. Пришел в бешенстве, из-за написанного мужчиной заявления в полицию, и сразу перешел к угрозам.

- Завязалась драка. Шаяхметов схватил ножи и поочередно нанес ими множество ударов в область груди и туловища сначала мужчины, потом зарезал его мать. Они скончались сразу. После этого он ударил ножом в грудь сожительницы убитого. Чтобы «замести» следы», он поджег дом и скрылся, - рассказывают «КП-Волгоград» в СУ СК по Астраханской области.

В 2009 году Артур вместе с другом Константином Бондаренко ограбили и убили одинокую пенсионерку. Это было в ноябре 2009 года. Шаяхметов проник в квартиру бабушки через балкон второго этажа, открыл входную дверь для Бондаренко, который в последующем задушил хозяйку. Мужчины похитили золотые украшения и 115 тысяч рублей, после чего подожгли квартиру и скрылись.

Итого, число жертв, погибших от рук Шаяхметов увеличилось до девяти.

- Уголовное дело в отношении Константина Бондаренко прекращено в связи с его смертью. Следствием установлено, что Шаяхметов убил своего подельника, так как Бондаренко был «слабым звеном» в их преступной группе и мог проговориться, - добавляют в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU