С 1 января 2020 волгоградские электрички изменят расписание

СЕГОДНЯ 17:23 2019-12-30T17:23:14+03:00

1, 2, 3, 6, 7 и 8 января 2020 года в Волгоградской области пригородные поезда будут ездить по расписанию выходного дня

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Тем, кто ездит на волгоградских электричках следует учесть, что в период новогодних праздников - 1, 2, 3, 6, 7 и 8 января 2020 года - движение пригородные поезда в Волгоградской области будут ходить по расписанию выходного дня.

Кроме того, 1 января больше не будут курсировать поезда№ 6505 Камышин – Петров Вал и № 6506 Петров Вал – Камышин. А на 1, 2, 6, 7, 8 января 2020 года выводятся из графика пригородные поезда № 6675 и № 6676, курсирующие по маршруту Волгоград-1 – Кривомузгинская – Волгоград-1.

3 января не будут ходить поезда № 6671 и № 6672, следующие по маршруту Волгоград-1 – Ложки – Волгоград-1.

Помимо этого, с 1 января 2020 года в Волгоградской области частично изменится график движения пригородных поездов. В частности, это касается электричек Петроввальского направления, следующих от и до станций Качалино, Камышин и Ильмень. Об этом сообщают в пресс-службе Приволжской железной дороги.

В частности, с 1 по 8 января назначаются ежедневные пригородные поезда:

- № 6525 Петров Вал – Ильмень отправлением со ст. Петров Вал в 8:12, прибытием на конечную ст. Ильмень10:22;

- № 6526 Ильмень – Петров Вал отправлением со ст. Ильмень в 12:14, прибытием на конечную ст. Петров Вал в 14:20.

С 12 января данные поезда будут курсировать только по воскресеньям.

С 1 января по средам и пятницам назначаются пригородные поезда:

- № 6529 Петров Вал – Ильмень отправлением со ст. Петров Вал в 17:10, прибытием на конечную ст. Ильмень в 19:16;

- № 6530 Ильмень – Петров Вал отправлением со ст. Ильмень в 19:40, прибытием на конечную ст. Петров Вал в 21:46.

С 1 января пригородный поезд № 6809 Качалино – Петров Вал будет отправляться со ст. Качалино по средам, субботам и воскресеньям в 8:30 (на 14 минут раньше), прибывать на конечную станцию Петров Вал в 9:43 (на 14 минут раньше).

ИСТОЧНИК KP.RU