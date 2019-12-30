2019-12-30T15:49:44+03:00
Общество

В Волгограде выбрали лучшие новогодние витрины и наградили бизнесменов

16 волгоградских предпринимателей стали победителями городского конкурса
Наталья ГЛАЗУНОВА
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В таком центре и без снега праздничное настроение. Не правда ли? Фото администрации Волгограда.В таком центре и без снега праздничное настроение. Не правда ли? Фото администрации Волгограда.
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К новогодним праздникам волгоградские бизнесмены стараются приукрасить витрины своих кафе и магазинов. Стараются выделиться, быть самыми яркими и красивыми. И уже который год в администрации Волгограда устраивают конкурс на самое лучшее оформление. В этом году призы получили 16 волгоградских предпринимателей. Их новогоднее оформление признали самым креативным и необычным.

Чего только не придумывали наши бизнесмены. Например, в кафе «Булочная» в Центральном районе Волгограда, расписали витрины белоснежной краской, а в вечернее время эта зимняя сказка дополняется светодиодной подсветкой, создающей ощущение падающего снега. Чудесно украсили в этом году и территорию у Ворошиловского торгового центра.

- Подобные мероприятия помогают, не только украсить город и создать праздничное настроение у волгоградцев, они также способствуют созданию комфортных, современных условий торговли, - подчеркивает начальник управления экономического развития и инвестиций аппарата главы Волгограда Анна Елисеева.

Выбрали самых креативных и уникальных в трех номинациях. Фото администрации Волгограда.

Выбрали самых креативных и уникальных в трех номинациях. Фото администрации Волгограда.

Напомним, что конкурс, проходил в трех номинациях: «Витрин чудесное мерцание» - на лучшее новогоднее оформление окон, витрин, витражей, «В преддверии чудес» - на лучшее оформление входной группы, а также «Зимняя феерия» - на лучшее комплексное новогоднее оформление объекта торговли.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Первые места в номинации «Витрин чудесное мерцание» заняли:

- Среди стационарных торговых объектов - ООО «Аура Посуды» (магазин «Богемия», Центральный р-н).

- Среди нестационарных торговых объектов - ИП Толмачева Светлана Петровна (павильон «Цветы»).

- Среди объектов общественного питания - ООО «Булочная» (кафе «Булочная», Центральный р-н).

- Среди объектов сферы услуг - ИП Авакян Женя Абеловна (гостиница «Собрание», Дзержинский р-н).

Первые места в номинации «В преддверии чудес» заняли:

- Среди стационарных торговых объектов - АО «Торговый центр» (ТЦ Ворошиловский, Ворошиловский р-н).

- Среди нестационарных торговых объектов - ИП Матохина Оксана Николаевна (павильон «Цветы»).

- Среди объектов общественного питания - ООО «Райдер» (ресторан «Вилла Капри», Центральный р-н) и ООО «АБС» (кафе «Шампур», Центральный р-н).

- Среди объектов сферы услуг - ИП Франгулян Асатур Патванович (гостиница «Франтель», Дзержинский р-н).

- Среди ярмарок и рынков - ООО «Смалс» (ярмарка, Советский р-н).

Первые места в номинации «Зимняя феерия» заняли:

- Среди стационарных торговых объектов - ООО «Компания СтройИнвест» (ТЦ «Космос», Кировский р-н).

- Среди нестационарных торговых объектов - ИП Таранова Мария Павловна (павильон «Цветы», Советский р-н).

- Среди объектов общественного питания - ООО «Победа» (ресторан «Победа», Краснооктябрьский р-н) и ООО «Ежевика» (ресторан «Носорог», Центральный р-н).

- Среди объектов сферы услуг - ООО «Меркурий» (гостиница «Hampton by Hilton»).

- Среди ярмарок и рынков - ООО «Солтес» (ярмарка, Советский р-н).

ИСТОЧНИК KP.RU

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