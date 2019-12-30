В Волгограде криминальный авторитет Брудный не смог смягчить приговор

СЕГОДНЯ 15:34 2019-12-30T15:34:30+03:00

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Некогда известный в Волгограде криминальный авторитет Виталий Брудный отправится за решетку на 10 лет. Такой вердикт ему вынесли еще в сентябре 2019-го. Но волгоградец не согласился с таким суровым приговором и попытался его оспорить. Волгоградский областной суд еще раз пересмотрел это дело, и… оставил решение неизменным.

Напомним, 17 сентября Центральный райсуд признал Виталия Брудного и его друга Руслана Адарича виновными в покушении на убийство предпринимателя, а также незаконном изготовлении, хранении и перевозке оружия и взрывчатых устройств.

Речь идет о криминальных разборках, которые происходили в Волгограде в 2014-м. Как доказали в суде, именно Виталий Брудный заказал убийство кикбоксера Владимира Поташкина. С ним у него водились давние счеты, а после убийства Сергея Брудного младший брат решил отомстить и подговорил «товарищей» организовать на Поташкина покушение. Он с тремя товарищами (в их числе был и Руслан Адарич) несколько раз пытались убить спортсмена. Сначала с помощью игрушечного вертолета с взрывчаткой, которую не исполнитель не привел в действие, так как спортсмен был с ребенком. Второй раз на него покушались у цирка, но взрывчатку также нашли раньше, чем она взорвалась.

Напомним, что Брудный получил 10 лет колонии и 500 тысяч рублей штрафа, Адарич - 11 лет колонии и 300 тысяч рублей штрафа.

ИСТОЧНИК KP.RU