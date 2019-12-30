Музей «Сталинградская битва» назвали самым интересным сооружением советской эпохи

СЕГОДНЯ 15:05 2019-12-30T15:05:06+03:00

Изменить размер текста: A A

Бесспорно, музей «Сталинградская битва» в Волгограде уникальный во всех отношениях. Поэтому не удивительно, что именно его здание россияне назвали «самым интересным сооружением советской архитектуры в стране». Такой вывод сделали эксперты сервиса бронирования жилья для отдыха Tvil.ru. Это они провели опрос по всей России ко дню образования СССР и составили рейтинг «уникальных советских зданий».

За музей-панораму «Сталинградская битва» отдали свои голоса 48,33% опрошенных. Они считают, что это здание самое интересное. На втором месте вошли архитектурный ансамбль «Курпаты» в Крыму (16,67%) и дом-кольцо в Москве (8,33%).

Четвертое и пятое места разделили между собой гостиница «Тарелка» в Домбае и санаторий «Металлург» в Сочи, 6,67%. Далее по списку: на шестом месте - Театр драмы им. Достоевского в Великом Новгороде, на седьмом - Татарский театр имени Камала в Казани, у них по 5% голосов.

Замыкает «восьмерку» цирк имени Филатова в Екатеринбурге, за который проголосовали 3,33% опрошенных россиян.

ИСТОЧНИК KP.RU