2019-12-30T14:41:54+03:00
Общество

В Астрахани капитан полиции случайно спас тонущего рыбака

Мужчина провалился под лед в поисках рыбы для кота
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Капитан полиции, услышав крики о помощи, тут же бросился спасать утопающего мужчину. Фото ГУ МВД по Астраханской области.Капитан полиции, услышав крики о помощи, тут же бросился спасать утопающего мужчину. Фото ГУ МВД по Астраханской области.
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О героическом поступке замначальника полиции УМВД России по Астрахани Александра Слюняева, возможно, никто б и не узнал, если б не женщина, которая пришла в отделение специально, чтобы отблагодарить спасителя. Это она рассказала, что капитан полиции спас друга ее семьи - вытянул из реки тонущего рыбака.

- Несколько дней назад после проверки участкового Слюняев возвращался домой по Красной Набережной, когда услышал крики о помощи. Подбежав к каналу Кутум, полицейский увидел в полынье человека. Не задумываясь, он скинул с себя верхнюю одежду и поплыл к утопающему. Он смог вытянуть мужчину из ледяной воды на берег и вызвал «скорую», - рассказывают о своем коллеге-герое в астраханском Главке.

Заместитель начальника полиции УМВД России по Астрахани Александр Слюняев. Фото ГУ МВД по Астраханской области.

Заместитель начальника полиции УМВД России по Астрахани Александр Слюняев. Фото ГУ МВД по Астраханской области.

Оказалось, что спасенному мужчине 48 лет. Живет он в Астрахани, а в тот день отправился на канал, чтобы поймать рыбки для своего кота. Он как раз искал место для лунки, когда лед под ним треснул и мужчина рухнул в ледяную воду.

- Благодаря своевременным и решительным действиям Александра Слюняева жизнь человека была спасена, - акцентирует официальный представитель МВД России Ирина Волк.

ИСТОЧНИК KP.RU

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