В Астрахани капитан полиции случайно спас тонущего рыбака

СЕГОДНЯ 14:40 2019-12-30T14:41:54+03:00

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О героическом поступке замначальника полиции УМВД России по Астрахани Александра Слюняева, возможно, никто б и не узнал, если б не женщина, которая пришла в отделение специально, чтобы отблагодарить спасителя. Это она рассказала, что капитан полиции спас друга ее семьи - вытянул из реки тонущего рыбака.

- Несколько дней назад после проверки участкового Слюняев возвращался домой по Красной Набережной, когда услышал крики о помощи. Подбежав к каналу Кутум, полицейский увидел в полынье человека. Не задумываясь, он скинул с себя верхнюю одежду и поплыл к утопающему. Он смог вытянуть мужчину из ледяной воды на берег и вызвал «скорую», - рассказывают о своем коллеге-герое в астраханском Главке.

Заместитель начальника полиции УМВД России по Астрахани Александр Слюняев. Фото ГУ МВД по Астраханской области.

Оказалось, что спасенному мужчине 48 лет. Живет он в Астрахани, а в тот день отправился на канал, чтобы поймать рыбки для своего кота. Он как раз искал место для лунки, когда лед под ним треснул и мужчина рухнул в ледяную воду.

- Благодаря своевременным и решительным действиям Александра Слюняева жизнь человека была спасена, - акцентирует официальный представитель МВД России Ирина Волк.

ИСТОЧНИК KP.RU