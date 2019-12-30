В Волжском двое мужчин подрались из-за елки

СЕГОДНЯ 14:13 2019-12-30T14:13:03+03:00

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Предновогодний накал страстей в Волжском дошел до того, что мужчины устроили драку из-за елок. Разнимал драку участковый полиции.

Вечером 29 декабря участковый, будучи не на работе в гражданской форме, проезжая по улице Дружбы увидел двух дерущихся мужчин. Дрались серьезно. Полицейский остановился и пошел разнимать «бойцов». Выяснилось, что один из них - продавец елок, а второй - вор, который пытался украсть сосну. Причем грабитель был не один, а с друзьями.

- По словам продавца, к нему подошли три парня. Двое из них схватили по сосне, а третий - ветки пихты, и бросились наутек в разные стороны. Одного из них продавец и догнал, - рассказывают «КП-Волгоград» в ГУ МВД по региону.

Пока участковый беседовал с драчунами, к ним подошли двое мужчин - как выяснилось это были друзья-воришки. Они увидели, что их товарища поймали, бросили елки и поспешили на помощь. А когда узнали, что в гражданском - полицейский, опешили. Сбегать уже не было смысла и они во всем сознались. Оправдывались, мол, захотелось праздника и елку, а денег нет.

- Все трое были доставлены в отдел полиции, похищенное изъято. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела на задержанных по статье «Грабеж, совершенный группой лиц по предварительному сговору». И грозит им до 7 лет лишения свободы, - уточняют в региональном Главке.

ИСТОЧНИК KP.RU