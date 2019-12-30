Театр кукол и ТЮЗ получили новые автобусы

СЕГОДНЯ 14:00 2019-12-30T14:01:25+03:00

Изменить размер текста: A A

Волгорадский областной театр кукол и ТЮЗ в канун нового года получили полезные подарки. Теперь актеры смогут ездить на гастроли на новеньких автобусах. Комфортный транспорт театрам вручили благодаря программе «Театр - детям» общероссийского проекта «Культура малой родины». Театр юного зрителя получил 49-местный автобус от «Волгабас Волжский». Для кукольного театра купили и специально оборудовали ПАЗик – для артистов в нем 15 кресел, грузовой отсек предусмотрен для кукол и декораций.

По случаю вручения ключей от новеньких автобусов пускали конфетти и устроили небольшое представление.

Ключи получали в праздничной обстановке.Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Как рассказали «КП-Волгоград» в областном комитете культуры, также по программе «Театр - детям» театры региона обновили световое и звуковое оборудование, микроавтобус появился также в театре «Арлекин».

Были и конфетти, и представление.Фото: Геннадий БИСЕНОВ

ИСТОЧНИК KP.RU