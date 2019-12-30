2019-12-30T13:20:47+03:00
Общество

Январь 2020 в Волгограде будет теплее обычного

На оперативном совещании у губернатора озвучили прогноз погоды в Волгограде на январь 2020 года
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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Оттепели и морозы будут сменять другу друга.Оттепели и морозы будут сменять другу друга.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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В канун Нового 2020 года все коммунальные, дорожные и экстренные службы Волгоградской области готовятся к дежурствам в праздничные дни. Больницы и социальные службы, коммунальщики и дорожники, полиция и МЧС должны оперативно отреагировать на любую ситуацию. По словам губернатора Андрея Бочарова, по прогнозу погоды от Гидрометцентра январь 2020 года в Волгоградской области будет теплее обычного, а погода будет нестабильной – мороз будет сменять плюсовая температура, льда будет много, в том числе на дорогах и на проводах. Дождутся волгоградцы и снега, и дождя.

- В январе на территории Волгоградской области прогнозируется чередование заморозков и оттепелей; высока вероятность обильных кратковременных осадков с усилением ветра, гололедными явлениями, обледенением проводов, - отметил губернатор.

Поэтому руководители на местах должны провести эти новогодние каникулы в режиме повышенной готовности, чтобы по возможности предотвратить и оперативно ликвидировать последствия непогоды.

ИСТОЧНИК KP.RU

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