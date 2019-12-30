Январь 2020 в Волгограде будет теплее обычного
В канун Нового 2020 года все коммунальные, дорожные и экстренные службы Волгоградской области готовятся к дежурствам в праздничные дни. Больницы и социальные службы, коммунальщики и дорожники, полиция и МЧС должны оперативно отреагировать на любую ситуацию. По словам губернатора Андрея Бочарова, по прогнозу погоды от Гидрометцентра январь 2020 года в Волгоградской области будет теплее обычного, а погода будет нестабильной – мороз будет сменять плюсовая температура, льда будет много, в том числе на дорогах и на проводах. Дождутся волгоградцы и снега, и дождя.
- В январе на территории Волгоградской области прогнозируется чередование заморозков и оттепелей; высока вероятность обильных кратковременных осадков с усилением ветра, гололедными явлениями, обледенением проводов, - отметил губернатор.
Поэтому руководители на местах должны провести эти новогодние каникулы в режиме повышенной готовности, чтобы по возможности предотвратить и оперативно ликвидировать последствия непогоды.
ИСТОЧНИК KP.RU