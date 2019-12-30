Качели-бублики с подсветкой установили на набережной Волгограда

СЕГОДНЯ 12:49 2019-12-30T12:49:44+03:00

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На Центральной набережной Волгограда в предпоследний день уходящего 2019 года появились необычные качели с подсветкой. Светящиеся неоном четыре кольца подвесили на металлическую конструкцию на площадке рядом с музыкальным театром на верхней террасе набережной. После того, как качели-бублики подключат к сети электроснабжения, покататься на них смогут все волгоградцы. Опробовать новый арт-объект можно будет уже на новогодних каникулах 2020 года.

Подобные качели до этого установили на левом склоне поймы Царицы. На ночь их убирают от греха подальше. Здесь этого не будет. Как рассказали «КП-Волгоград» в мэрии, покачаться на светящихся кольцах у музтеатра можно будет абсолютно бесплатно и круглосуточно.

Напомним, в этом году на обновленной верхней террасе Центральной набережной появились не только новые качели, но и фонтаны, скейт-парк, необычной формы парковые диваны, искусственный пруд с мостиком и золотыми рыбками, которые сейчас уехали зимовать на центральный рынок.

ИСТОЧНИК KP.RU