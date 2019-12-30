Получить загранпаспорт и права волгоградцы смогут в новогодние каникулы

СЕГОДНЯ 11:34 2019-12-30T11:36:14+03:00

Получить права, загранпаспорт и поставить ТС на учет можно и в праздники. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Поставить машину на учет, получить права в МРЭО ГИБДД и загранпаспорт в управлении миграции Волгограда можно будет в новогодние праздники 2020 [график работы]

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В новогодние праздники 2020 полиция Волгограда будет работать в усиленном режиме, обеспечивая безопасность. Госавтоинспекция будет ловить пьяных и следить за соблюдением правил на дорогах. Можно будет в праздничные нерабочие дни и поставить машину на учет в МРЭО, и сдать экзамены на права в ГИБДД Волгограда и области, и получить заграничный паспорт в управлении по вопросам миграции.

Как сообщили «КП-Волгоград» в главном управлении МВД России по региону, регистрационные и экзаменационные подразделения Госавтоинспекции Волгограда и области будут выдавать и менять водительские удостоверения и регистрировать транспортные средства 3, 4 и 8 января 2020 года.

Также 31 декабря 2019 года и 4 января 2020 года с 9 до 13 часов будут оформлять и выдавать загранпаспорта в областном управлении по вопросам миграции на улице Рокоссовского, 10, в Волгограде.

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ИСТОЧНИК KP.RU