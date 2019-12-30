2019-12-30T11:11:04+03:00
Общество

Воспитанникам Камышинского детского дома помогут быстрее обрести семью

Волгоградский проект «Хочу домой» стал победителем благотворительного Новогоднего марафона «Верим в чудо, творим чудо»
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РУСАЛ подвел итоги IX благотворительного новогоднего марафона «Верим в чудо, творим чудо!», который с 11 ноября по 20 декабря 2019 года прошел в 13 городах и поселках России и объединил больше тысячи волонтеров. Собственными силами добровольцы организовали 255 благотворительных акций и помогли 98 социальным учреждениям и около 9000 человек. Чтобы сделать комфортнее и интереснее жизнь воспитанников подшефных учреждений, каждая команда разработала свой социальный проект. Лучшие идеи в каждом городе получили гранты до 180 тысяч рублей и будут реализованы в 2020 году.

В Волгограде победила команда «Чудеса» с проектной идеей «Хочу домой». Волонтеры предложили помочь воспитанникам Камышинского детского дома быстрее обрести семью, разместив их видеоанкеты в интернете на специализированных сайтах. Для этого на выигранные деньги они создадут видеостудию, научат сотрудников учреждения ей пользоваться и размещать готовые материалы на видеохстингах.

- Марафон завершился, но добрые дела волонтеров продолжатся и в новом году. Мы благодарим всех участников за искреннее стремление помочь тем, кто в этом особенно нуждается, – говорит Рустам Закиев, директор департамента коммуникационных и социальных проектов РУСАЛа.

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