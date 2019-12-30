2019-12-30T10:55:11+03:00
Происшествия

Под Волгоградом банда браконьеров причинила ущерб природе на 9,3 миллионов рублей

Шестеро мужчин ловили рыбу на Цимлянском водохранилище
Юлия Данильченко
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Фигурантами уголовного дело по статье за незаконную добычу рыбы стали шестеро жителей Волгоградской области. С мая по июнь браконьеры умудрились нанести природе огромный ущерб на сумму более 9,3 миллионов рублей. Промышляла банда недалеко от станицы Суворовской Суровикинского района на побережье Цимлянского водохранилища с помощью катера и рыболовных сетей.

Поймали преступников сотрудники УУР ГУ МВД по региону. Началось расследование, в ходе которого установили масштабы катастрофы для водохранилища. Прокуратура утвердила обвинительное заключение, теперь уголовное дело рассмотрят в суде.

- Расследование уголовного дела проводилось УОД ГУ МВД России по области. Вину в содеянном они признают частично. Уголовное дело направлено прокуратурой региона для рассмотрения по существу в Суровикинский районный суд Волгоградской области, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе областной прокуратуры.

ИСТОЧНИК KP.RU

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