Салют 1 января 2020 в Волгограде: когда начнется, где смотреть

СЕГОДНЯ 10:35 2019-12-30T10:38:00+03:00

Новогодние фейерверки будут запускать и в каждом дворе. Фото: Андрей ЦЫГАНОВ

На Новый год 2020 фейерверк запустят в Царицынском парке в пойме реки Царицы у музея «Россия – моя история»

Изменить размер текста: A A

До Нового года 2020 осталось совсем немного. В украшенных к празднику парках Волгограда уже идут праздничные хороводы, концерты и фестивали. В новогоднюю ночь горожан ждут в Царицынском парке в пойме реки Царицы у музея «Россия – моя история», где сияет золотыми огнями главная городская елка. Начнется праздничная шоу-программа в 23 часа 31 декабря 2019. А кульминацией новогодних гуляний станет фейерверк - в пойме Царицы в небо запустят около 25 тысяч разноцветных огней. Салют на Новый год в Волгограде начнется в час ночи 1 января 2020 года.

Как рассказали «КП-Волгоград» в мэрии, запускать фейерверк в Волгограде в новогоднюю ночь 1 января 2020 будут под музыку. В течение 4 минут ночное небо над поймой Царицы будут озарять красные, синие, зеленые, золотые и серебряные огни. Пиротехнику установят на огороженной площадке у Астраханского моста. Так что смотреть салют на Новый год можно будет и с моста, и из ближайших домов, и со всех точек поймы. А сразу после фейерверка начнется огненное световое шоу с элементами пиротехники от волгоградских файерщиков.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="288" src="https://www.volgograd.kp.ru/video/embed/752516" frameborder="0"></iframe> Каток в пойме Царицы у музея «Россия – моя история» в Волгограде.

Основные события программы новогодних праздничных мероприятий на зимних каникулах 2020 в Волгограде пройдут в пойме реки Царицы. Здесь впервые установили главную городскую елку и открыли долгожданный каток. Резиденция Деда Мороза расположена в Комсомольском саду. А площадь Павших Борцов в этом году будет всего лишь парковкой.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Новый год 2020 в Волгограде: программа праздничных мероприятий

Как будет ходить транспорт в новогоднюю ночь в Волгограде [расписание]

Что будет в новогоднюю ночь

Новый год 31 декабря 2019 - 1 января 2020 жителей Волгограда приглашают на Ice Mix Show в пойму Царицы [куда сходить, программа мероприятий]

Программа на Новый год 2019 – 2020 в Волжском [программа мероприятий]

За сказкой, Морозом и Снегурочкой: все елки для детей. Путеводитель по новогодним представлениям и спектаклям в Волгограде и Волжском

Как будут работать почта, банки, магазины, поликлиники, аптеки и службы ЖКХ в новогодние праздники 2020 в Волгограде [справочник]

Как будут работать поликлиники, стоматологии и травмпункты в новогодние праздники 2020 в Волгограде, Волжском и Камышине [график работы]

Полная программа новогодних и рождественских праздников в Волгограде 2019 – 2020 [программа мероприятий]

ИСТОЧНИК KP.RU