2019-12-30T10:38:00+03:00
Общество

Салют 1 января 2020 в Волгограде: когда начнется, где смотреть

На Новый год 2020 фейерверк запустят в Царицынском парке в пойме реки Царицы у музея «Россия – моя история»
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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Новогодние фейерверки будут запускать и в каждом дворе.Новогодние фейерверки будут запускать и в каждом дворе.Фото: Андрей ЦЫГАНОВ
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До Нового года 2020 осталось совсем немного. В украшенных к празднику парках Волгограда уже идут праздничные хороводы, концерты и фестивали. В новогоднюю ночь горожан ждут в Царицынском парке в пойме реки Царицы у музея «Россия – моя история», где сияет золотыми огнями главная городская елка. Начнется праздничная шоу-программа в 23 часа 31 декабря 2019. А кульминацией новогодних гуляний станет фейерверк - в пойме Царицы в небо запустят около 25 тысяч разноцветных огней. Салют на Новый год в Волгограде начнется в час ночи 1 января 2020 года.

Как рассказали «КП-Волгоград» в мэрии, запускать фейерверк в Волгограде в новогоднюю ночь 1 января 2020 будут под музыку. В течение 4 минут ночное небо над поймой Царицы будут озарять красные, синие, зеленые, золотые и серебряные огни. Пиротехнику установят на огороженной площадке у Астраханского моста. Так что смотреть салют на Новый год можно будет и с моста, и из ближайших домов, и со всех точек поймы. А сразу после фейерверка начнется огненное световое шоу с элементами пиротехники от волгоградских файерщиков.

Каток в пойме Царицы у музея «Россия – моя история» в Волгограде.

Основные события программы новогодних праздничных мероприятий на зимних каникулах 2020 в Волгограде пройдут в пойме реки Царицы. Здесь впервые установили главную городскую елку и открыли долгожданный каток. Резиденция Деда Мороза расположена в Комсомольском саду. А площадь Павших Борцов в этом году будет всего лишь парковкой.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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