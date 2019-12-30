Астраханец продал 17,5 тысяч литров опасной «незамерзайки»
Тот факт, что 43-летний житель Астрахани вместе с сообщниками продает автомобилистам поддельную «незамерзайку», сотрудники правоохранительных органов установили после «проверочной закупки». Приобретенные десять пятилитровых емкостей отдали на экспертизу и оказалось, что жидкость под брендом «Горизонт плюс» явно не заводского качества и производят ее подпольно.
- По версии следствия, 43-летний астраханец совместно с неустановленными местными жителями, действуя группой лиц, наладил на территории Астраханской области производство и реализацию незамерзающей жидкости. Согласно исследованию, представленная жидкость содержит высокий уровень метанола, что не соответствует ГОСТам и представляет опасность для жизни и здоровья граждан, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе СУ СК по Астраханской области.
В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело, личности сообщников устанавливаются.
ИСТОЧНИК KP.RU