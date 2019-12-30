2019-12-30T10:11:59+03:00
Происшествия

Астраханец продал 17,5 тысяч литров опасной «незамерзайки»

В отношении мужчины возбудили уголовное дело
Юлия Данильченко
Поделиться:
Изменить размер текста:

Тот факт, что 43-летний житель Астрахани вместе с сообщниками продает автомобилистам поддельную «незамерзайку», сотрудники правоохранительных органов установили после «проверочной закупки». Приобретенные десять пятилитровых емкостей отдали на экспертизу и оказалось, что жидкость под брендом «Горизонт плюс» явно не заводского качества и производят ее подпольно.

- По версии следствия, 43-летний астраханец совместно с неустановленными местными жителями, действуя группой лиц, наладил на территории Астраханской области производство и реализацию незамерзающей жидкости. Согласно исследованию, представленная жидкость содержит высокий уровень метанола, что не соответствует ГОСТам и представляет опасность для жизни и здоровья граждан, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе СУ СК по Астраханской области.

В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело, личности сообщников устанавливаются.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Январь 2020 в Волгограде будет теплее обычного
Качели-бублики с подсветкой установили на набережной Волгограда
Получить загранпаспорт и права волгоградцы смогут в новогодние каникулы
Воспитанникам Камышинского детского дома помогут быстрее обрести семью
Под Волгоградом банда браконьеров причинила ущерб природе на 9,3 миллионов рублей
Салют 1 января 2020 в Волгограде: когда начнется, где смотреть
Астраханец продал 17,5 тысяч литров опасной «незамерзайки»
В Волжском в аварии пострадал 8-летний ребенок
Один погиб, двое в больнице: в Волгоградской области сбили трех пешеходов
Владелец умер, животных убили: волгоградские волонтеры спасли выживших кошек и собак из «страшного дома»
В новогоднюю ночь в Волгограде будет нулевая температура
В волгоградской подземке могут запретить курить
В Волгограде на остановках появились желтые контейнеры
Волгоградских студентов сделают специалистами по финансовой грамотности
В Волгограде поименно вспомнят погибших в теракте на железнодорожном вокзале
Безработным волгоградцам предложат заняться обрезкой деревьев, заготовкой кормов и уборкой снега
Двух волгоградцев сбили на пешеходных переходах
Не увидел аварию: под Волгоградом погиб 33-летний водитель
Из-за теплой зимы белые цапли не улетели на юг
На новогодние каникулы 2020 волгоградцев приглашает музей Машкова
Бесплатный Wi-Fi появился в троллейбусах Волгограда