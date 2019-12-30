В Волжском в аварии пострадал 8-летний ребенок

СЕГОДНЯ 09:38 2019-12-30T09:38:25+03:00

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Помощь 8-летнему пассажиру потребовалась после аварии, случившейся в Волжском 29 декабря около девяти часов вечера: на дороге столкнулись две иномарки. Ребенок находился в салоне «Пежо». К счастью, он был пристегнут и получил минимальные травмы. На место приехали врачи и инспекторы ГИБДД. Медики осмотрели мальчика, оказали всю необходимую помощь, госпитализировать не стали. А полицейские установили обстоятельства дорожного происшествия.

- 28-летняя водитель, управляя автомашиной «Пежо 307», двигаясь по улице Пионерской со стороны Мира в сторону Карбышева, на пересечении улиц Пионерской и Дружбы не уступила дорогу и совершила столкновение с автомобилем «Рено Логан» под управлением 47-летнего водителя, который следовал по улице Дружбы, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.

По факту аварии проводится проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU