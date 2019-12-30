Один погиб, двое в больнице: в Волгоградской области сбили трех пешеходов

СЕГОДНЯ 09:15 2019-12-30T09:15:44+03:00

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Сразу три пешехода пострадали на магистралях Волгоградской области. Одного, увы, спасти не удалось. Смертельная авария случилась 29 декабря в Суровикинском районе: 30-летний водитель «УАЗ Патриота» ехал со стороны Ростова в сторону Волгограда и не заметил мужчину, шедшего по обочине. Личность погибшего пока не установлена.

Еще одно ДТП произошло в Краснооктябрьском районе города-героя около часа дня. Волгоградец за рулем «Рено Дастер»двигался по улице Еременко в сторону северной части и сбил 50-летнего мужчину, перебегавшего дорогу не по правилам. К девяти вечера в Ворошиловском районе аналогичная авария с 48-летним пешеходом: он тоже пытался проскочить улицу Рабоче-Крестьянскую, но не успел – его сбил «Хендэ Солярис».

- В результате ДТП пострадавшие госпитализированы, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.

ИСТОЧНИК KP.RU