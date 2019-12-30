2019-12-30T08:49:25+03:00
Происшествия

Владелец умер, животных убили: волгоградские волонтеры спасли выживших кошек и собак из «страшного дома»

Теперь зоозащитники требуют возбудить уголовное дело в отношении догхантеров
Юлия Данильченко
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Фото: волонтеры ДИНОФото: волонтеры ДИНО
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«Страшным» волонтёры Волгограда прозвали один из домов по улице Зеленая зона в Краснооктябрьском районе. 23 декабря его владелец, содержавший более двух десятков собак и кошек, умер. А через несколько дней неизвестные живодеры проникли внутрь и расправились с большей частью питомцев. Одних закололи, других избили, третьих – застрелили. На место приехали сотрудники полиции, которые приняли заявление от зоозащитной организации «Дино».

Целую неделю волонтеры продолжали вывозить из «страшного дома» остальных животных. Их оказалось немало, но общими усилиями удалось вызволить всех. Найти догхантеров и наказать – трудно, таков закон. Их можно было привлечь за стрельбу в жилом массиве, но волонтерам отказали в возбуждении уголовного дела.

- К делу об убийстве животных подключились наши Московские коллеги: проект помощи животным "Нelpni". Надеемся, что с их помощью, мы добьёмся возбуждения уголовного дела по данному преступлению, адекватного расследования и заслуженного наказания виновных,- рассказали "КП-Волгоград" волонтеры.

Подробности о том, какая помощь еще требуется, можно узнать в группе приюта «Дино» (Вконтакте).

ИСТОЧНИК KP.RU

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