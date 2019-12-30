2019-12-30T08:22:10+03:00
Общество

В новогоднюю ночь в Волгограде будет нулевая температура

Синоптики обещают немного осадков в виде дождя
Юлия Данильченко
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На главной новогодней елке Волгограда будет много ярких событий.На главной новогодней елке Волгограда будет много ярких событий.Фото: Екатерина СИМОХИНА
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Считанные дни остались до самого долгожданного праздника – Нового года. В Волгограде 2020-й, увы, не запомнится сугробами и зимней погодой. Как и весь декабрь, 31 число уходящего года будет теплым.

Как сообщили «КП-Волгоград» на портале «Гисметео», с утра будет -4 градуса, но уже к обеду заметно распогодится и до самой ночи сохранится нулевая температура. Осадков ожидается немного в районе четырех часов дня, это будет небольшой дождик. И-за перепадов на дорогах возможен гололед, так что водителям нужно быть внимательными.

Несмотря на отсутствие снега, относительно теплая новогодняя ночь обещает быть яркой. Горожане смогут до самого утра гулять на главной елке города-героя, кататься на коньках, делать селфи и веселиться.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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