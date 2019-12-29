В волгоградской подземке могут запретить курить

СЕГОДНЯ 15:24 2019-12-29T15:24:30+03:00

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Не просто сейчас жить любителям сигарет. Запретов на курение - множество. И все ради здоровья. Слишком тяжелые последствия у этой пагубной привычки: от желтых зубов до рака легких. Но для многих удовольствие важнее. Поэтому для них инициатива волгоградских депутатов станет еще одним ударом. Народные избранники собираются запретить курение на подземных станциях «Метрорама».

По закону, подземные станции – это не метро.

- Сейчас они в соответствии с действующим законодательством не относятся к объектам метрополитена и привлечение к административной ответственности нарушителей, допускающих курение в таких местах, не представляется возможным, - пояснили "КП-Волгоград" в Волгоградской областной Думе".

В начале января идею обсудят на профильном комитете, а следом и на одном из заседаний. Но скорее всего, закон все-тки примут и курить на станциях будет нельзя.

ИСТОЧНИК KP.RU