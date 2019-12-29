2019-12-29T14:58:12+03:00
Общество

В Волгограде на остановках появились желтые контейнеры

Ящики нужны на случай гололеда
Екатерина МАЛИНИНА
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Волгоградцы, кто выходные ждал автобус или маршрутку в центре, могли заметить необычный желтый контейнер, который появился возле остановок. Самые любопытные даже заглянули внутрь. Но ничего необычного не нашли. На вид обычный песок - никаких сокровищ. Но это пока. В городе сейчас стоит сухая погода: ни снега, ни дождя. А когда наступить обычная для Волгограда погода содержимое ящика очень пригодится.

- Их зкупило и установило МБУ «Северное». Делали этого, чтобы в гололед оперативно обработать территорию вокруг остановки песко-соляной смесью. Чтобы горожанам было удобно, - сообщили «КП-Волгоград» в мэрии .

Пока контейнеры стоят только на основных городских магистралях. Но со временем обещают, что новинка появится не только ближе к центру, но и на Красном и в Кировском. Главное, чтобы сами волгоградцы бережно относились к этим ящикам: не ломали и не использовали их в качестве туалетов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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