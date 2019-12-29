2019-12-29T13:57:29+03:00
Общество

Волгоградских студентов сделают специалистами по финансовой грамотности

Они будут научаться будут помогать детям в лагерях разбираться в экономике
Екатерина МАЛИНИНА
Поделиться:
Дети смогут получить от вожатых нужную для современного общества информацию.Дети смогут получить от вожатых нужную для современного общества информацию.Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна
Изменить размер текста:

Финансово грамотных волгоградцев не так уж и много. Многие по-прежнему не глядя подписывают договоры, берут кабальные кредиты и попадают в лапы мошенников. Учить управлять деньгами надо с детства. Например, в пришкольных и круглосуточных летних лагерях. Так решили взрослые и создали специальную программу по повышению грамотности сначала вожатых, а уже потом от них – школьников.

113 студентов и специалистов направляют в Москву в Международный финансовый центр. В основном это студенты Волгоградского государственного социально-педагогического университета. Они пройдут специальные курсы, знание с которых можно будет использовать при проведение лагерных смен и кружков. Дети быстрее воспринимают подобную информацию. Кстати, они смогут делиться ей и в своей семье.

Всего в этом проекте участвуют 15 регионов. Наша область отправила 400 заявок. Так что это не последняя делегация от региона в столицу. .

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Волгограде на остановках появились желтые контейнеры
Волгоградских студентов сделают специалистами по финансовой грамотности
В Волгограде поименно вспомнят погибших в теракте на железнодорожном вокзале
Безработным волгоградцам предложат заняться обрезкой деревьев, заготовкой кормов и уборкой снега
Двух волгоградцев сбили на пешеходных переходах
Не увидел аварию: под Волгоградом погиб 33-летний водитель
Из-за теплой зимы белые цапли не улетели на юг
На новогодние каникулы 2020 волгоградцев приглашает музей Машкова
Бесплатный Wi-Fi появился в троллейбусах Волгограда
Ушастое катание устроили на главном катке Волгограда
НЭТ отремонтируют, не закрывая театр
Фестиваль огня и света пройдет в Волгограде в Рождество
Коллекционеру грозит три месяца ареста за медали
В праздники городские службы переходят на особый режим
4-летний малыш пострадал в столкновении иномарки и «ГАЗели» в Волжском
«Папа - мой супергерой»: дети волгоградских спасателей сняли видеоролик к празднику
Дальше едешь - больше платишь: в автобусах Волжского изменили стоимость проезда
«Тройняшки» под елку: в астраханском зоопарке родились три львенка
В Волгограде на открытии катка в пойме Царицы устроят карнавал
В Волгограде снесли памятник «Серп и молот»
Под Волгоградом экстренно остановились несколько поездов
Безбилетный гад: в поезде «Волгоград-Санкт-Петербург» поймали змею
В Волгоградской области на 70 новых школьных автобусов стало больше
В Волгограде снесут кафе, где убили криминального авторитета Кадина
Хотел поговорить с богом: в Астрахани мужчина разделся до гола перед Кремлем
В Волгоградской области электричество подорожает на 19 копеек за киловатт
Чеченец полгода вымогал деньги у волгоградских солдат
Елена Слесаренко ответила на обвинения в плагиате
В праздники в Волгограде работает горячая линия по мусору