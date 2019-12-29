Волгоградских студентов сделают специалистами по финансовой грамотности

СЕГОДНЯ 13:57 2019-12-29T13:57:29+03:00

Они будут научаться будут помогать детям в лагерях разбираться в экономике

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Финансово грамотных волгоградцев не так уж и много. Многие по-прежнему не глядя подписывают договоры, берут кабальные кредиты и попадают в лапы мошенников. Учить управлять деньгами надо с детства. Например, в пришкольных и круглосуточных летних лагерях. Так решили взрослые и создали специальную программу по повышению грамотности сначала вожатых, а уже потом от них – школьников.

113 студентов и специалистов направляют в Москву в Международный финансовый центр. В основном это студенты Волгоградского государственного социально-педагогического университета. Они пройдут специальные курсы, знание с которых можно будет использовать при проведение лагерных смен и кружков. Дети быстрее воспринимают подобную информацию. Кстати, они смогут делиться ей и в своей семье.

Всего в этом проекте участвуют 15 регионов. Наша область отправила 400 заявок. Так что это не последняя делегация от региона в столицу. .

ИСТОЧНИК KP.RU